Работающих на западные СМИ российских журналистов выслали из Белоруссии

Четверо журналистов, имеющих гражданство РФ и работающих на западные СМИ, высланы из Белоруссии.
Об этом РИА Новости
Собеседник агентства пояснил, что журналисты лишены аккредитации МИД в соответствии с решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности.
В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.
Два дня назад в Минске были задержаны и доставлены в милицию для проверки документов несколько десятков журналистов, которые собирались освещать очередную протестную акцию. В их числе были и россияне. Некоторое время спустя почти все они были отпущены. На одного из журналистов был составлен административный протокол, ещё одного выслали из страны.
Как ранее писал NEWS.ru, в день президентских выборов в Белоруссии задержали троих сотрудников российского телеканала «Дождь». Выяснилось, что они работали в республике, не имея на то аккредитаций. Их выслали из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.
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