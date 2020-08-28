Работающих на западные СМИ российских журналистов выслали из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5d755914-e9d5-11ea-880d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо журналистов, имеющих гражданство РФ и работающих на западные СМИ, высланы из Белоруссии.

Об этом РИА Новости рассказал источник в пресс-службе посольства России в республике. Он уточнил, что речь идёт о журналистах, сотрудничающих с немецким телеканалом ARD и Associated Press, но имён их не назвал.

Собеседник агентства пояснил, что журналисты лишены аккредитации МИД в соответствии с решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.

Два дня назад в Минске были задержаны и доставлены в милицию для проверки документов несколько десятков журналистов, которые собирались освещать очередную протестную акцию. В их числе были и россияне. Некоторое время спустя почти все они были отпущены. На одного из журналистов был составлен административный протокол, ещё одного выслали из страны.

Как ранее писал NEWS.ru, в день президентских выборов в Белоруссии задержали троих сотрудников российского телеканала «Дождь». Выяснилось, что они работали в республике, не имея на то аккредитаций. Их выслали из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.