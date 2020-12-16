Путин высказался о попытках вмешательства в дела стран СНГ

https://static.news.ru/photo/6e93a7c6-411b-11eb-9995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки внешнего вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году. Российский лидер назвал эту ситуацию серьёзным вызовом.

Путин выступил на саммите стран СНГ, который проходит в формате видеоконференции. Он не стал подробно рассматривать этот вопрос, однако отметил его существенность.

Ещё одним серьёзным вызовом, с которым мы столкнулись в текущем году, стали беспрецедентные попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран СНГ. Не буду на этом останавливаться, коллеги уже затронули эту тему, — сказал президент.

Накануне глава государства выступил с большой пресс-конференцией и также высказался об этой ситуации. Он, в частности, оценил положение дел в Белоруссии. Путин сравнил вмешательство извне во внутреннюю политику государства с гранатой, которая «не помогает никогда».

В Белоруссии проходят акции протеста против президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Тихановская тем временем просит помощи у Европы, которая также не признаёт результаты выборов. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии, похоже, недовольна общением с западными партнёрами — она пожаловалась, что Евросоюз только обещает поддержку ей и белорусскому народу, но на деле не может ничего сделать.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой.