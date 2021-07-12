Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ранее Минск согласовал Грызлова на данный пост.

Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия, — говорится в документе.

Ранее кандидатура Грызлова получила одобрение комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Госдуме. А также была согласована МИД Белоруссии.

Грызлов стал 10-м по счёту послом РФ в Белоруссии. На этом посту он сменил Евгения Лукьянова, который занял его в марте 2021 года.

Грызлов также является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председателем высшего совета «Единой России».

О возможном назначении Грызлова послом РФ в Белоруссии стало известно ещё в конце прошлого года. Тогда в Госдуме отметили, что ему доверяет Путин и это назначение демонстрирует важность сотрудничества между двумя странами.