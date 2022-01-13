Sputnik: Минск согласовал Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов станет новым послом РФ в Белоруссии. Его кандидатура согласована Минском, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на информированный источник.

Кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в Беларуси согласовал МИД Беларуси, — говорится в сообщении.

Ранее кандидатура Грызлова получила одобрение комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Госдуме. Теперь её должен утвердить профильный комитет Совета Федерации, после чего указ о назначении Грызлова послом будет подписан президентом России Владимиром Путиным.

Планируется, что Грызлов станет 10-м по счёту послом РФ в Белоруссии. На этом посту он сменит Евгения Лукьянова, который занял его в марте 2021 года. МИД России уже запросил у думского комитета по делам СНГ согласие на его отзыв.

О возможном назначении Грызлова послом РФ в Белоруссии стало известно ещё в конце прошлого года. Тогда в Госдуме отметили, что ему доверяет Путин и это назначение демонстрирует важность сотрудничества между двумя странами.