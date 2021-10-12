Против Тихановской завели дело о самовольном присвоении власти

Новое уголовное дело возбуждено против лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко, уехавших за пределы Белоруссии после прошлогодних выборов президента. Их обвиняют в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович.

Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьёй 382 уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица, — поведал Кабакович.

По его словам, Тихановская и Латушко «по согласованию и совместно с другими участниками заговора» создали «псевдоорганы государственной власти и управлений и представительства Республики Беларусь за рубежом». Тем самым они нарушили требования конституции страны. Более того, оппозиционеры вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций. Всё это Кабакович назвал «преступными действиями».

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская в случае своего прихода к власти намерена построить «новые отношения» с Россией. Эти отношения она намерена строить на нескольких принципах: верховенстве права и прозрачности и открытости договорённостей. По словам политика, в случае смены власти в стране Белоруссия будет заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства и повысить квалификацию белорусских рабочих.