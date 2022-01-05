Протестующие разграбили арсенал Комитета нацбезопасности в Алма-Ате

Протестующие в Алма-Ате пробрались в арсенал Комитета национальной безопасности. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как гражданские лица разбирают ящики с патронами, на полу лежат бронежилеты, а один из протестующих держит в руках что-то, напоминающее снаряд от гранатомёта.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись разгромленного аэропорта в Алма-Ате. На кадрах видно, что магазины электроники, банки и продуктовые лавки разгромлены мародёрами. В настоящее время Telegram-канал «Соловьёв» со ссылкой на замглавы акимата Алма-Аты сообщает, что аэропорт освобождён.

После появления Интернета в городе многие пользователи стали публиковать фотографии из здания акимата после дневных погромов. На снимках видно, что в здании присутствуют очаги возгорания. Также появились фотографии магазинов после того, как они были разгромлены мародёрами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

Он отметил, что протесты в Казахстане надо рассматривать как акт агрессии. Банды, орудующие в Казахстане, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами военных училищ.