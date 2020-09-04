Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

https://static.news.ru/photo/2617a9c2-ef93-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Участники очередной акции протеста в Минске начали расходиться с площади Независимости. Большая часть протестующих ушла на проспект Независимости.

Как сообщает ТАСС, на площади находится около двух тысяч человек. Милиционеры призывают людей разойтись, в ответ на это протестующие скандируют: «Не уходим». К площади подъехали два автозака и один автобус.

Часть протестующих отправились к костёлу Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел). Ожидается, что в нём пройдёт служба о здравии пострадавших и задержанных за время протестов.

NEWS.ru писал, что 5 сентября в Минске силовики задержали не более 30 человек. По словам пресс-секретаря ГУ МВД Минска Натальи Ганусевич, эти люди принимали участие в несанкционированных акциях протеста. Задержанных доставили в территориальные РУВД.

В Белоруссии уже 28-й день продолжаются протесты не согласных с результатами выборов президента. Победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы.