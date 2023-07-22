Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин зарегистрировал новую компанию в Белоруссии, говорится на сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии. По информации ведомства, она называется ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

На сайте отмечается, что вид деятельности компании — «управление недвижимым имуществом». При этом организация зарегистрирована в деревне Цель в Осиповичском районе, где расположен полевой лагерь переместившихся в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» не принимает участия в боевых действиях на Украине. При этом он отметил, что не может сказать о будущем частной военной компании.

До этого командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев сообщил, что ВСУ решили укрепить участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 км противотанковых рвов. Кроме этого, Вооруженные силы Украины соорудили более 30 тыс. минных ловушек, это станет «неожиданностью» для противника, сказал Наев.