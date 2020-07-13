Причиной смерти замминистра обороны Казахстана стал коронавирус

https://static.news.ru/photo/89718870-c5b4-11ea-8624-fa163e074e61_660.jpg Бакыт Курманбаев Фото: Atameken Business Programs/youtube.com

Причиной смерти заместителя министра обороны Казахстана Бакыта Курманбаева стало заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Минобороны республики.

Курманбаев скончался на 50-м году жизни 14 июля. В ведомстве подчеркнули, что генерал-майор отличался высоким профессионализмом и имел большой опыт службы. Военнослужащие и руководящий состав Министерства обороны Казахстана выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, а в 2005 году Военную академию войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ, в 2008 году — Высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС РФ.

В разные годы он занимал руководящие посты в Минобороны и руководил отделом военной безопасности и обороны Совбеза Казахстана.

В апреле прошлого года года генерал-майор занял должность замминистра обороны, занимался вопросами материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

Как писал NEWS.ru, 26 мая от коронавируса скончался первый министр энергетики РФ Владимир Лопухин. Лопухин возглавлял Министерство топлива и энергетики с 1991 по 1992 год при президенте Борисе Ельцине. После отставки работал в коммерческих компаниях и банках.