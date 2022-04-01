Президент Таджикистана призвал население запастись продуктами на два года

Сложившаяся мировая ситуация оказывает серьёзное влияние на все государства мира, в том числе и на Таджикистан, заявил президент страны Эмомали Рахмон в обращении по случаю начала священного месяца Рамазан. По его словам, которые приводит портал Sputnik Таджикистан, последствия этого кризиса непредсказуемы и долгосрочны, в связи с чем следует запастись продуктами на два года.

Рахмон напомнил , что граждане должны придавать серьёзное значение эффективному использованию земель, чтобы обеспечить изобилие сельхозпродукции на потребительских рынках. Он заверил, что правительство страны принимает все необходимые меры для защиты экономики и населения.

Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день, чтобы <...> заложить основу для богатого урожая. Помнить, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года, — заметил таджикский лидер.

Он уточнил, что в то же время необходимо принять меры для того, чтобы жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о надвигающемся катастрофическом голоде из-за ситуации на Украине и введении антироссийских санкций. Сообщается, что первыми с ним столкнутся Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога. По сообщению Всемирной продовольственной программы при ООН, 2022 год станет годом катастрофического голода, это коснётся 44 млн человек в 38 странах. В данном случае речь идёт о тех странах, где критическая ситуация сложилась ещё до событий на Украине и где теперь она очень серьёзно ухудшится.