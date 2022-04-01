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Президент Таджикистана призвал население запастись продуктами на два года

09:48, 01 апреля 2022
Президент Таджикистана призвал население запастись продуктами на два года Эмомали Рахмон Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сложившаяся мировая ситуация оказывает серьёзное влияние на все государства мира, в том числе и на Таджикистан, заявил президент страны Эмомали Рахмон в обращении по случаю начала священного месяца Рамазан. По его словам, которые приводит портал Sputnik Таджикистан, последствия этого кризиса непредсказуемы и долгосрочны, в связи с чем следует запастись продуктами на два года.

Рахмон напомнил, что граждане должны придавать серьёзное значение эффективному использованию земель, чтобы обеспечить изобилие сельхозпродукции на потребительских рынках. Он заверил, что правительство страны принимает все необходимые меры для защиты экономики и населения.

Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день, чтобы <...> заложить основу для богатого урожая. Помнить, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года, — заметил таджикский лидер.

Он уточнил, что в то же время необходимо принять меры для того, чтобы жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о надвигающемся катастрофическом голоде из-за ситуации на Украине и введении антироссийских санкций. Сообщается, что первыми с ним столкнутся Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога. По сообщению Всемирной продовольственной программы при ООН, 2022 год станет годом катастрофического голода, это коснётся 44 млн человек в 38 странах. В данном случае речь идёт о тех странах, где критическая ситуация сложилась ещё до событий на Украине и где теперь она очень серьёзно ухудшится.

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