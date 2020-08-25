Правозащитники просят парламент РБ проверить факты насилия на митингах

https://static.news.ru/photo/c832621e-e78d-11ea-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Белорусский Хельсинкский Комитет (БХК) предложил Национальному собранию Белоруссии создать специальную парламентскую комиссию для расследования обоснованности применения спецсредств, а также фактов пыток в отношении протестующих.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте БХК.

В частности, предлагается расследовать факты «массовых пыток, жестокого и бесчеловечного обращения к административно задержанным за участие в акциях протеста 9-11 августа в зданиях отделений милиции, на территории центров изоляции правонарушителей и изоляторов временного содержания, в специальном транспорте для перевозки задержанных».

По мнению представителей комитета, белорусский парламент должен проконтролировать индивидуальные заявления граждан по фактам применения к ним насилия, поданным ими в СК. Помимо этого, необходимо информировать общественность о работе комиссии и приглашать на заседания представителей гражданского общества.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская заявила о том, что взаимодействие с Российской Федерацией, как и с другими государствами, возможно только при условии уважения суверенитета.

По её словам, такой момент ещё не наступил.