Посольство РФ оценило отношения с Бишкеком после задержания россиянки Посольство РФ: отношения с Киргизией останутся на прежнем стратегическом уровне

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отношения Москвы и Бишкека останутся на прежнем уровне стратегического партнерства, сообщает посольство РФ в Киргизии. Диппредставительство озвучило такой комментарий на фоне задержания сотрудницы Русского дома Натальи Секериной. Представитель посольства в беседе с ТАСС подтвердил намерение РФ продолжать диалог.

Отношения как были, так и остаются на уровне углубленного стратегического партнерства, — подчеркнул собеседник агентства.

Силовые структуры Киргизии ранее сообщали о задержании работницы представительства Россотрудничества. При этом, по данным источника, речь идет о бывшей сотруднице Русского дома. Вместе с ней задержали еще троих фигурантов. Всех обвиняют в «вербовке наемников».

Ранее киргизский парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал признать персоной нон грата депутата Госдумы Михаила Матвеева. Политик обвинил его в том, что он «посеял раздор» между Москвой и Бишкеком.

Сам депутат заявил, что хорошо относится к народу Киргизии из-за его пристойного поведения в России. Так Матвеев отреагировал на призывы республики признать его персоной нон грата после комментариев насчет ареста сотрудницы Русского дома в Бишкеке.