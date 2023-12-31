Посол РФ заявил, что в 2023 году Минск и Москва сменили парадигму развития Посол Грызлов: Россия и Белоруссия сменили парадигму экономического развития

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В уходящем 2023 году России и Белоруссии удалось сменить парадигму своего экономического развития, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в своем новогоднем поздравлении. От импортозамещения страны перешли к созданию совершенно новой экономики Союзного государства. По словам дипломата, задачи двух партнерских государств стали амбициознее, а горизонты сотрудничества неустанно расширялись, передает ТАСС.

Результатом нашей совместной работы в уходящем году стала мягкая, но крайне важная смена парадигмы развития. От импортозамещения мы перешли к созданию новой экономики Союзного государства. Россия и Белоруссия давно не стремятся никого догнать — наоборот, во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Задачи становятся все более амбициозными, а горизонты сотрудничества постоянно расширяются, — заявил Грызлов.

Уходящий год показал, что Россия и Белоруссия не ошиблись, выбрав путь интеграции и укрепления сотрудничества, считает он. Союзному государству удалось остаться оплотом стабильности в мире турбулентности, оно переживает «настоящий бум торгово-экономической кооперации», добавил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год. Белорусский лидер Александр Лукашенко в свою очередь подписал декрет о его утверждении. Из документа следует, что бюджет был увеличен на 38%.