Посол РФ в Армении успокоил митингующих женщин у дипмиссии

https://static.news.ru/photo/cb6aa9ce-0fd7-11eb-9d71-fa163e074e61_660.jpg Сергей Копыркин Фото: armenia.mid.ru

В Ереване у российского посольства прошёл митинг женщин. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин встретился с его участницами.

Отмечается, что женщины, митинговавшие у посольства, требовали немедленно прекратить конфликт в Нагорном Карабахе. Встречаясь с участницами митинга, посол выразил глубокие соболезнования всем матерям, потерявшим своих сыновей.

Глава дипмиссии подчеркнул, что в России трагедию армянского и азербайджанского народов воспринимают как свою собственную. Именно поэтому наша страна предпринимает поистине титанические усилия для того, чтобы боевые действия завершились и был возобновлён переговорный процесс, — цитирует ТАСС сообщение посольства.

В диппредставительстве также обратили внимание на то, что собравшиеся потребовали немедленно остановить конфликт.

Требование немедленно остановить конфликт, прозвучавшее от собравшихся, причём в ультимативной форме, адресовано почему-то именно той стране, которая и предпринимает реальные, практические шаги с этой целью, — отметили в посольстве РФ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.