Посол Киргизии в РФ узнал о своём увольнении из соцсетей

https://static.news.ru/photo/8b81dc66-1062-11eb-b275-fa163e074e61_660.jpg Аликбек Джекшенкулов Фото: facebook.com/a.dzhekshenkulov

Посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов рассказал, что был очень удивлён, когда из социальных сетей узнал о своём увольнении.

С удивлением узнал из социальных сетей о своём увольнении. Для меня это стало неожиданностью, — рассказал ТАСС дипломат.

В посольстве Киргизии агентству сообщили, что указ об увольнении руководителя диппредставительства был подписан 14 октября — накануне отставки занимавшего пост главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Как писал NEWS.ru, передача власти в Киргизии прошла мирным путём. Об этом сообщил премьер-министр страны Садыр Жапаров, принявший на себя полномочия президента республики после добровольной отставки бывшего лидера.

Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.