Посол Азербайджана призвал не ждать скорой встречи Алиева с лидером Армении

https://static.news.ru/photo/0fbdbe08-13ad-11eb-a47a-fa163e074e61_660.jpg Полад Бюль-Бюль оглы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча лидеров Азербайджана и Армении по вопросу Нагорного Карабаха вряд ли состоится в скором времени. Такое мнение выразил посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы, пояснив, что армянская сторона по-прежнему демонстрирует деструктивный подход к ситуации.

Дипломат отметил, что Армения не сообщала о готовности к такой встрече. Потому сейчас об этом говорить рано.

Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев, такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация ещё не созрела, — цитирует Бюль-Бюль оглы ТАСС.

Азербайджанский посол подчеркнул, что если армянская сторона проявит инициативу, то этот вопрос будет должным образом рассмотрен. Он пообещал, что общественность будет об этом проинформирована.

NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее исключил возможность решения конфликта дипломатическим путём. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.