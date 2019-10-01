Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведёт ведомство.

У нас расследуется 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель, — отметил Труба в интервью, опубликованном на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала «1+1».

Ранее следователи ГБР спрашивали Порошенко о моряках, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме этого, политик рассказал следователям о приватизации «Приватбанка», являвшейся, по его мнению, «элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег». Это, по его словам, проводилось «в интересах 20 млн вкладчиков», писал News.ru.

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