Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко имеет статус свидетеля во всех 12 уголовных делах, которые ведёт ведомство.
У нас расследуется 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель, — отметил Труба в интервью, опубликованном на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала «1+1».
Ранее следователи ГБР спрашивали Порошенко о моряках, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме этого, политик рассказал следователям о приватизации «Приватбанка», являвшейся, по его мнению, «элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег». Это, по его словам, проводилось «в интересах 20 млн вкладчиков», писал News.ru.