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Юрий Луценко, который занимал должность генерального прокурора Украины до конца августа 2019 года, прокомментировал открытие против него уголовного дела Государственным бюро расследований. Об этом он написал в Facebook.

Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия, — отметил Луценко. Основанием для открытия уголовного дела против Луценко стало заявление главы фракции партии «Слуга...