Получившего ранение в Карабахе журналиста Котенка доставят в Москву

https://static.news.ru/photo/445e26bc-11f4-11eb-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Российский журналист Юрий Котенок, получивший ранение в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, будет перевезён в Москву. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Сейчас Котенок проходит лечение в Ереване. В столицу России его планируется доставить 22 октября. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

Котенок был ранен при обстреле Шуши.

Как писал NEWS.ru, 10 октября он вышел из комы и был отключён от аппарата ИВЛ. Помимо Котенка пострадали ещё два россиянина — корреспондент «Офицеров России» Левон Арзанов и сопровождавший журналистов Грант Баладьян. Оба они получили лёгкие ранения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.