Политолог спрогнозировал эмиграцию Зеленского в случае проигранных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден эмигрировать, если проиграет следующие выборы, заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт издание argumenti.ru. По его словам, это не первый глава страны, которому приходилось уезжать.

Если Зеленский проиграет президентские выборы, то, я думаю, его ждёт эмиграция, — сказал Бортник.

Он добавил, что четвёртый президент Украины Виктор Янукович уехал из страны в 2014 году не из-за нарушения законов, а потому что «посадил» политическую соперницу Юлию Тимошенко и «перешёл на личное». Политолог считает, что сейчас на личности перешли очень многие: и контрабандисты, и воры в законе.

Ранее на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов.

Несмотря на полученные сведения, сам украинский лидер отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов будет в этом участвовать. По мнению Зеленского, окружение предпринимателя втягивает его в войну с президентом и государством.