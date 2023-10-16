Политолог оценил вероятность импичмента президента Грузии Политолог Капанадзе усомнился, что президента Грузии Зурабишвили ждет импичмент

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Правительству Грузии вряд ли удастся довести импичмент президента Саломе Зурабишвили до логического конца, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его мнению, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не сможет набрать необходимых для этого решения 100 голосов.

Шансы довести импичмент до конца невысоки, потому что 100 голосов, которые нужны правящей партии, вряд ли наберутся. Поэтому я думаю, импичмент не состоится, но Зурабишвили будет дальше вставлять палки в колеса правительству и парламенту, чтобы Грузия во что бы то ни стало получила статус кандидата в Евросоюз. Сейчас главное — как в стране будет развиваться ситуация с учетом получения или неполучения этого статуса. Если Грузия не получит, насколько ситуация будет накаляться деструктивными оппозиционными силами, которые поддерживает Зурабишвили, — сказал собеседник.

Если импичмент все-таки состоится, продолжил политолог, то Зурабишвили может официально перейти в оппозицию. Вероятно, она создаст собственную политическую силу, которая будет готовиться к выборам 2024 года, добавил Капанадзе.

Правящая партия хочет указать Зурабишвили ее место, чтобы она не выходила за рамки полномочий и действовала в координации с правительством и парламентом Грузии, но вряд ли она намеревается действовать таким образом, — резюмировал политолог.

Ранее Конституционный суд (КС) удовлетворил представление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об импичменте президенту республики Саломе Зурабишвили. Ведомство постановило, что глава государства действительно нарушила конституцию, совершив зарубежный визит без решения правительства. За удовлетворение запроса проголосовали шесть из девяти судей пленума КС. Теперь решение передадут в парламент, члены которого вынесут окончательное решение в течение двух недель.