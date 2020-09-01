Политолог назвал возможную новую должность Лукашенко в Москве

https://static.news.ru/photo/d375f410-ec33-11ea-b14b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Сценарий с отставкой президента Белоруссии Александра Лукашенко становится всё более вероятным, считает политолог Кирилл Рогов. Тактика изматывания демонстрантов не срабатывает, а силовое подавление протеста, наоборот, только усиливает позиции несогласных, отмечает он. Поэтому российскому президенту Владимиру Путину, возможно, вскоре придётся примерить на себя роль переговорщика-миротворца в белорусском конфликте.

Оптимальным для Кремля становится сценарий, в котором Путин забирает Лукашенко в Москву на какую-нибудь бессмысленную должность секретаря союзного государства, предлагая Беларуси вместо него новенького батьку с Твиттером и Инстаграмом производственной тематики, — отмечает Рогов, слова которого приводят «Аргументы Недели».

Однако у такого сценария, отмечает политолог, есть несколько недостатков. Во-первых, к нему не готов сам Лукашенко, во-вторых, идеального кандидата на замену ему нет.

В-третьих, отравление Навального слишком мощно позиционировало Путина в ряду пост-советских злодеев-диктаторов. И наконец, в четвёртых, это будет серьёзное отступление от путинского принципа «не поддаваться давлению». Так потом и Фургала в Хабаровск придётся возвращать, — рассуждает Рогов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых по официальным данным победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону, пострадали сотни человек (включая силовиков), сообщалось о двух погибших. Тем не менее протестующих это не остановило. Выходящие на улицы люди подчёркивают, что их протест мирный, и что они требуют новых выборов и отставки Лукашенко.

Ранее белорусский президент назвал неправдой сообщения о том, что ему предлагали пост спикера Госдумы в объединённом государстве РФ и Белоруссии. Кроме того, он заявлял, что теперь считает невозможным создание единого государства, писал NEWS.ru.