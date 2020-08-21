Почти 50 белорусов обвиняют в применении насилия против силовиков

https://static.news.ru/photo/6d8a257a-e406-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил, что министерство возбудило 46 уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Уточняется, что силовики пострадали во время массовых акций протестов после президентских выборов.

За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде, — привели слова Юрия Караева в «Коммерсанте».

Он пояснил, что на нескольких сотрудников были совершены намеренные наезды и сейчас сотрудники госпитализированы.

Как сообщил Юрий Караев, акции протестов были хорошо спланированы и носили агрессивный характер.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после победы на президентских выборах Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты выборов фальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что координационный совет оппозиции Белоруссии призвал руководство страны решать сложившийся политический кризис мирным путём. По словам его представителей, эскалации сложившейся ситуации не хочет «никто из здравомыслящих членов общества», поэтому кризис необходимо решать «мирным и цивилизованным путём».