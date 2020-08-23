Пиневича назначили и. о. главы Минздрава Белоруссии

https://static.news.ru/photo/369770ba-e5ee-11ea-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Первый замглавы Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич занял должность исполняющего обязанности министра.

Решение о назначении Пиневича 24 августа принял белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что 22 августа Лукашенко назначил главу Минздрава страны Владимира Караника губернатором Гродненской области. Он выдвинул кандидатуру министра на указанный пост во время встречи с депутатами областного совета в Гродно. Во время встречи с депутатами белорусский лидер назвал Караника «вашим человеком», которого нужно направить в Гродненскую область, имея в виду происхождение министра. Назначенный на пост губернатора политик родился в Гродно и окончил Гродненский государственный медицинский университет.

Пиневич занимал пост первого заместителя министра здравоохранения республики с 2011 года. До этого он работал председателем комитета по здравоохранению Минского горисполкома.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.