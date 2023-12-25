Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на саммитах ЕАЭС и СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в эти дни в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что это будет прекрасная возможность для диалога.

У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий, — сказал официальный представитель Кремля.

В понедельник, 25 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятия запланированы на 25–26 декабря.

Ранее Кремль анонсировал важные решения на саммите ЕАЭС в Петербурге. В рамках мероприятия планируется принять Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года. Также участники рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и перспективные направления углубления интеграционных процессов.

Пашинян ранее не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Позже он пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября. Президент России Владимир Путин объяснил, что отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях не связано с нежеланием страны продолжать работу в перечисленных объединениях. Это зависит от внутренних процессов в самой Армении, отмечал российский лидер.