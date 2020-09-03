Песков призвал не мешать работе журналистов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f33f10b4-edce-11ea-961d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa//Global Look Press

Представители средств массовой информации должны выполнять свои функции и никто не должен мешать их деятельности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии.

Журналисты должны выполнять свои функции, и никто не должен мешать. Должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае всё выполнено, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля также выразил надежду, что журналисты в ближайшее время смогут продолжить свою деятельность.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность задержанием российских журналистов, работавших в Белоруссии. Он подчеркнул, что РФ будет отстаивать их права, и напомнил, что именно так российская сторона действовала, когда в Вашингтоне ранили корреспондента «Спутника».

Восемь российских журналистов были задержаны в Минске 1 сентября для проверки документов у стадиона «Динамо». Двоих вскоре отпустили, остальные были оставлены на ночь в Октябрьском РУВД, их обвиняли в нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.