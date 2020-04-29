Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Таджикистане

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В столице Белоруссии Минске не состоялась репетиция парада по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Она должна была пройти в ночь на 30 апреля.

В связи с репетицией в городе должны были перекрыть проспект Машерова. Вводить ограничения движения не стали, а солдат, которых привезли на место в автобусах, спустя час увезли, отмечает Telegram-канал «Sputnik...