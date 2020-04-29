Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Таджикистане

Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана подтвердил первые случаи заражения COVID-19 в стране, объявили по Первому каналу национального телевидения.
Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране, — сказали в эфире.
Как ранее писал NEWS.ru, все футбольные соревнования Таджикистана приостановлены до 10 мая из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что матчи четвёртого тура чемпионата Таджикистана, запланированные на 26 апреля, пройдут по расписанию.
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