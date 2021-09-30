«Персонаж в женском роде»: Лукашенко отказался обсуждать Тихановскую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался обсуждать оппозиционерку Светлану Тихановскую в ходе интервью телеканалу CNN. Глава государства назвал её «персонажем в женском роде», добавив, что не воюет с женщинами.

Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать её, — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что лидер оппозиции — это человек, проживающий в конкретной стране и имеющий противоположную точку зрения.

Я знаю этих людей в Белоруссии. Они на вашей стороне и получают от вас деньги, — заявил Лукашенко американскому журналисту.

После президентских выборов, проведённых в Белоруссии 9 августа, в республике прошли масштабные акции протеста. Их участники заявляли, что победа досталась Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям, а президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Тихановская.

Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в случае своего прихода к власти намерена построить «новые отношения» с Россией. Она планирует развивать их на нескольких принципах: верховенстве права и прозрачности и открытости договорённостей.