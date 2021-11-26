Перевернуть страницу противостояния: о чём говорили Путин, Алиев и Пашинян

В пятницу, 26 ноября, в Сочи состоялись трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча была приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Стороны оценили трёхсторонние переговоры как позитивные, содержательные и конструктивные.

Также российский лидер провёл отдельные встречи с каждым из своих коллег. На двусторонних переговорах с Алиевым Путин обсудил дальнейшие перспективы развития российско-азербайджанских отношений. Российский лидер заявил, что стратегическое партнёрство между двумя странами развивается весьма успешно. Он напомнил, что в следующем году исполнится 30 лет с установления дипломатических отношений России и Азербайджана.

На следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую, наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом, — подчеркнул Путин

Также он поблагодарил Алиева за внимание к русскому языку, на котором учатся 34% школьников Азербайджана. Главы государств коснулись и экономического сотрудничества двух стран. Несмотря на пандемию коронавируса, российский лидер констатировал рост объёма товарооборота с Азербайджаном на 11% за 9 месяцев текущего года.

Кроме того, президент РФ отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе. В свою очередь Алиев также подчеркнул, что в зоне их ответственности в регионе не зафиксировано серьёзных инцидентов. По словам президента Азербайджана, сотрудничество обеих стран охватывает множество сфер, и Баку намерен в дальнейшем укреплять отношения с Москвой.

Готовность к демаркации и делимитации

Позднее к двум главам государств присоединился премьер-министр Армении. Путин поблагодарил Пашиняна и Алиева за участие в трёхсторонней встрече и отметил, что за год крупных боевых действий в Карабахе не было. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся принять необходимые решения по возрождению нормальной жизни в регионе. Путин также констатировал наличие заинтересованности со стороны Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе и развитии ситуации в позитивном ключе.

Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать, — подытожил российский лидер.

Алиев подчеркнул, что намеренных провокаций в Карабахе не было. По его словам, Баку поддерживает консультативную поддержку Москвы в вопросе границы между Азербайджаном и Арменией. Алиев подчеркнул, что Баку готов начать процесс демаркации и делимитации границы.

Азербайджан на протяжении года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Считаю, что это один из важных пунктов, который пока не выполнен. Мы неоднократно заявляли, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Более того, мы публично предлагали армянской стороне начать работу по мирному договору, признать территориальную целостность друг друга и жить в будущем как соседи, учиться заново жить как соседи, — заявил азербайджанский лидер.

Пашинян, в свою очередь, не согласился с утверждениями Алиева о выполнении почти всех договорённостей по Карабаху, за исключением разблокирования транспортных коммуникаций. Он отметил, что существует проблема военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Армянский премьер подчеркнул, что ситуация в зоне карабахского конфликта не столь стабильна после перемирия. По его словам, с 9 ноября 2020 года несколько десятков человек погибли с обеих сторон после инцидентов в Карабахе.

С 12 мая мы фактически имеем кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении, — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении, как и президент Азербайджана, заявил, что Ереван готов приступить к процессу демаркации и делимитации границы с Баку.

Я неоднократно заявлял, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия, деблокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы решить эти вопросы, — подытожил Пашинян, также подчеркнув ключевую роль российских миротворцев в урегулировании карабахского конфликта.

В ходе переговоров за закрытыми дверьми стороны, в частности, обсудили ситуацию в зоне регионального конфликта и пути её урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для её стабилизации. После трёхсторонней встречи, которая продлилась около трёх часов, Путин и Пашинян пообщались тет-а-тет. Армянский премьер назвал переговоры позитивными и поблагодарил президента РФ за приглашение. Пашинян отметил важность того, что стороны открыто обсуждали все вопросы.

«Перевернуть страницу многолетнего противостояния»

По окончании всех запланированных мероприятий лидеры выступили с совместным заявлением для прессы. Как отметил российский лидер, стороны подписали совместный документ, договорились о создании до конца года механизмов запуска процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании транспортных коридоров. Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также Путин анонсировал встречу в Москве вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана на следующей неделе.

Алиев заявил, что в ходе трёхсторонней встречи состоялся обстоятельный и искренний разговор. По мнению азербайджанского лидера, принятые в Сочи решения будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. Баку в целом позитивно оценивает прошедший после войны в Карабахе год и настроен на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния.

В конце совместного заявления Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви, которые символизируют мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие.

16 ноября 2021 года Ереван сообщил о том, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении Армении. Военные вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. В результате погибли двое армянских военных. 13 попали в плен, с 24 была потеряна связь.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи азербайджанских военнослужащих в боях на границе с Арменией, ещё 10 солдат были ранены. Баку назвал Ереван ответственным за эскалацию напряжённости на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.