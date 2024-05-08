«Перешли черту»: Белоруссия даст ответ на санкции Запада Алейник: Минск ответит на санкции Запада против сельхозпродукции Белоруссии

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Минск ответит на введение Западом пошлин на импорт белорусской сельхозпродукции, заявил глава МИД страны Сергей Алейник. По его словам, которые приводит РИА Новости, республика уже приняла решения по эмбарго на целый ряд продовольственных и промышленных товаров со стороны стран Запада.

Я думаю, что эти решения, которые были наложены в отношении [белорусской] сельхозпродукции, не останутся без ответа, — сказал Алейник.

Он отметил, что ограничения носят античеловеческий характер, так как затрагивают гуманитарную корзину товаров. Алейник подчеркнул, что данная область «во все века и все времена» была за рамками любых санкционных решений. Однако, добавил он, западная сторона «перешла эту черту».

Кроме того, Алейник рассказал, что Генсек ООН Антониу Гутерриш однозначно оценивает незаконность санкций против Минска, однако организация не способна влиять на инициаторов рестрикций. По словам дипломата, Гутерриш «прекрасно отдает себе отчет», что ограничения ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что саммит ЕС принял предложение Вильнюса об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии в Евросоюз. Рестрикции вносятся посредством повышения тарифов.