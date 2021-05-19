Пашинян собрался подписать новый документ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, 20 мая, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.
Ведутся трёхсторонние переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном. Те решения, по которым с международными партнёрами достигнуты предварительные договорённости, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу, — заявил Пашинян на заседании правительства.
При этом он добавил, что не хочет раскрывать детали, так как документ пока рабочий.
12 мая Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на армянскую территорию.
Впоследствии стороны несколько раз проводили переговоры с целью разрешения ситуации. 16 мая они прошли при посредничестве России.
Позднее исполняющий обязанности премьера Армении подчеркнул, что ситуация по-прежнему напряжённая, порядка 500–600 азербайджанских военных остаются в приграничной зоне.