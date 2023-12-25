Пашинян вылетел на саммиты ЕАЭС и СНГ в Петербург

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе главы армянского правительства. Отмечается, что он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятия запланированы на 25-26 декабря.

Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом. 25 декабря Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Кремль анонсировал важные решения на саммите ЕАЭС в Петербурге. Планируется принять Декларации о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года. Также участники рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и перспективные направления углубления интеграционных процессов.

Официальные лица Армении ранее не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Затем он пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября. Президент России Владимир Путин объяснил, что отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях не связанно с нежеланием страны продолжать работу в перечисленных объединениях. Это зависит от внутренних процессов в самой Армении.