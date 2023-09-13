Пашинян: Римский статут будет ратифицирован Арменией в полном объеме

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте заявил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован в полном объеме, передает ТАСС. Глава кабмина добавил, что этот процесс никак не связан с Россией.

Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности, — заявил Пашинян.

Ранее он заявлял, что Россия больше не может выступать гарантом безопасности Армении из-за спецоперации на Украине. Пашинян считает, что после начала СВО расклад сил в регионе изменился.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ никогда не была и не будет врагом для Армении. Она подчеркнула, что решение о признании Карабаха частью Азербайджана принял Ереван, а потому не стоит возлагать за это ответственность на Москву. Также Захарова назвала вбросом сообщения о подготовке Россией государственного переворота в Армении. Она заверила, что информация о «трех тысячах вагнеровцев» с целью отстранения Пашиняна от власти не является достоверной.