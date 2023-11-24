Пашинян рассказал о сложностях в заключении мира с Азербайджаном Пашинян: Баку может не принять текущие принципы мирного соглашения с Ереваном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не уверен, что Азербайджан намерен подписать мирное соглашение на основании уже согласованных принципов, передает ТАСС. По словам политика, эти вопросы необходимо прояснить путем переговоров.

Мы не можем с уверенностью сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров. Также не можем утверждать, что он отказывается от этих принципов, — сообщил Пашинян.

До этого Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились об основных принципах мирного договора. В частности, стороны согласились, что демаркация пройдет по картам Генштаба СССР 1974–1990-х годов. Также есть понимание того, что Армения и Азербайджан не должны иметь территориальных претензий друг к другу, добавил он.

18 ноября помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что власти Армении не реагируют на предложения по пятому варианту мирного договора. По его словам, Ереван не дает своего ответа уже на протяжении двух месяцев. Гаджиев подчеркнул, что сейчас у стран есть возможность положить конец антагонизму и вражде для построения устойчивого мира.