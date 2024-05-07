Пашинян пригрозил отключить в Армении российское телевещание

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заблокировать на территории Армении российские телеканалы, если «многочисленные требования армянских властей» к ним не будут выполнены.

Если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят, — сказал премьер на пресс-конференции.

В конце марта власти Армении запретили трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны. Решение обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

До этого комиссия по телевидению и радио Армении отозвала на 30 дней лицензию у радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором Sputnik Армения. В рамках еще одного решения «Тоспа» получила штраф на сумму в 500 тысяч драмов — около $1200. Такое решение приняли в связи с вышедшей в эфир передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», автор и ведущий которой, как заявили в комиссии, иронично и в уничижительной форме высказался об Армении.