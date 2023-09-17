Пашинян оценил шанс заключения мира с Азербайджаном в Гранаде Пашинян исключил возможность заключения мира на встрече с Алиевым в Гранаде

Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не подразумевает подписания мирного соглашения. По его словам, которые приводит ТАСС, Ереван рассчитывает на продолжение переговоров в будущем.

Мне бы очень хотелось сказать, что да, мы ожидаем подписания документа в Гранаде, но, к сожалению, нет. Надеемся, что интенсивные переговоры продолжатся и мы придем к решению проблемы, — сказал Пашинян.

На этом фоне он не исключил, что стороны придут к соглашению до конца 2023 года. Как подчеркнул Пашинян, переговорный процесс осложняется тяжелым гуманитарным кризисом в Карабахе. На решение проблемы тратятся усилия, которые могли быть использованы в работе над мирным урегулированием кризиса, сказал армянский премьер.

Пашинян также высказался о вручении ноты протеста послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну. Произошедшее он назвал рабочим процессом. В связи с этим он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, утверждавшего, что проблем в отношениях между Москвой и Ереваном нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Армения были и остаются близкими союзниками. По его словам, сейчас нет оснований опасаться того, что партнерские отношения рухнут, так как в их основе лежат национальные интересы двух стран.