https://static.news.ru/photo/33520688-b990-11eb-822c-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: facebook.com/nikol.pashinyan

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратил внимание на проблему анклавов Армении и Азербайджана, существовавших на территории друг друга в советское время. Его слова передаёт РИА Новости.

На территории Азербайджана остались территории Советской Армении. У нас есть территории, принадлежавшие Советскому Азербайджану, которые находятся под контролем наших вооружённых сил с 90-х годов. Мы должны понять, что делать. Есть разные варианты, например, зафиксировать сложившуюся ситуацию как государственную границу, — сказал Пашинян.

Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнёрами достигнуты предварительные договорённости, на 100% соответствуют интересам Армении.

Ранее стало известно, что 20 мая в Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ.

В соответствии с документом создаётся совместная комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Пашинян позднее подтвердил подлинность документа.