Пашинян назвал требование Генштаба ВС уйти в отставку попыткой переворота

https://static.news.ru/photo/071e05f4-7745-11eb-b4fc-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой переворота. Поводом для такого заявления военных могло стать увольнение замначальника Генштаба, назвавшего несерьёзным мнение Пашиняна о неэффективности российских ОТРК «Искандер».

Глава кабмина страны добавил, что готовит обращение к нации по ТВ и призвал сторонников выйти на площадь Республики в Ереване.

Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро выйду в прямой эфир на публику, — написал Пашинян на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Заочная дискуссия по поводу российских ОТРК началась с заявления экс-президента Армении Сержа Саргсяна, рассказавшего, что Ереван мог бы использовать «Искандеры» уже на четвёртый день осеннего обострения, которое в Баку назвали Отечественной войной, в Нагорном Карабахе. Экс-глава государства также добавил, что «Искандеры» могли поразить и объекты нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Пашинян, однако, воспринял эти заявления как личный упрёк и переложил всю ответственность на разработчиков из РФ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что от правильной оценки ситуации, сложившейся после завершения военных действий в Нагорном Карабахе, будет зависеть установление долгосрочного мира. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидер подчеркнул, что Баку сегодня демонстрирует готовность «закрыть страницу вражды, ненависти и противостояния и хочет построить будущее для региона».