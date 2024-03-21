Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен обсудят в Брюсселе развитие Армении

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Урсула фон дер Ляйен

Премьер Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют обсудить связанные с развитием Армении вопросы на встрече 5 апреля в Брюсселе, сообщил агентству «Арменпресс» секретарь Совбеза Армен Григорян. Мероприятие будет направлено на повышение устойчивости страны.

Встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, на ней планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будет способствовать развитию Армении, — сказал Григорян.

После встречи в Гранаде 5 октября прошлого года Пашинян и фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление. Глава Еврокомиссии сообщила о подготовке мероприятия Евросоюза и США в поддержку Армении.

Ранее в парламенте Армении утвердили соглашение между республикой и Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии ЕС на приграничной территории с Азербайджаном. Европейские наблюдатели получили статус неприкосновенности и льготы, согласно которым их не могут задерживать или арестовывать.

Статус неприкосновенности также получили все объекты евронаблюдателей — на их территорию запрещается проникновение представителей Армении без согласия руководства миссии. Кроме того, правоохранительные органы республики не могут обыскивать членов миссии ЕС и конфисковывать их имущество.