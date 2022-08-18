Пашинян допустил, что взрыв в Ереване мог быть терактом Пашинян: версия терроризма во взрыве в ТЦ в Ереване исключается

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никола Пашинян допустил, что взрыв и пожар на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» возник в следствии теракта, передает РИА Новости. Пашинян сообщил, что судя по видеозаписям с рынка, такую версию нельзя исключать.

Судя по видеозаписи, версия терроризма во взрыве в ТЦ в Ереване исключается, — сказал армянский премьер.

14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Число погибших в результате взрыва возросло до 16. Глава МЧС страны Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть ребенок и беременная женщина. Общее число пострадавших — 62 человека.

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Ранее радикальная политическая группировка «Сасна црер» и ряд СМИ назвали Москву причастной к произошедшему. Некоторые армянские политики утверждали, что за взрывом могут стоять спецслужбы России, якобы даже заметен «почерк» ФСБ.