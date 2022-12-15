Пашинян заявил, что Баку нарушает трехсторонние договоренности Пашинян: перекрытие Баку Лачинского коридора — нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года

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Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный кризис в Карабахе возник из-за того, что Азербайджан не выполнил свои международные обязательства. По его словам, перекрытие Баку Лачинского коридора — прямое нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, передает «Sputnik Армения». Глава кабмина подчеркнул, что 120 тысяч карабахских жителей находятся в положении заложников с момента перекрытия коридора и прекращения газоснабжения.

120 тысяч человек находятся в блокаде, они фактически оказались в статусе заложников. Сложившуюся в Карабахе ситуацию нельзя назвать иначе как гуманитарным кризисом, — сказал Пашинян на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что нарушения Азербайджана носят хронический характер. По его словам около 22 тысяч детей лишены возможности учиться из-за отключения газа в образовательных учреждениях в Карабахе. Пашинян добавил, что нарушены поставки продовольствия и других товаров первой необходимости.

Пашинян также выразил недоумение по поводу молчания некоторых стран из-за ситуации вокруг Лачинского коридора.

Как минимум странным выглядит молчание ряда дружественных стран на происходящее. Полностью поддерживаю принятое Национальным собранием заявление, где отмечается, что необходим запуск или перезапуск механизмов обеспечения безопасности и прав армян Карабаха, — отметил глава кабмина.

Пашинян добавил, что Армения не давала ни письменных, ни устных обещаний предоставить Азербайджану коридор. И прежде, и сейчас Ереван готов к разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, отметил он.

МИД Азербайджана ранее назвал обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием. В Баку напомнили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а российские миротворцы.

В ведомстве уточнили, что Ереван до сих пор не выполнил положения заявления, которое подписано лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года. В частности, с территории Азербайджана не выведены Вооруженные силы Армении, а Лачинская дорога используется для военных провокаций и для незаконной экономической деятельности.

Армяне 12 декабря вышли на митинг против российских миротворцев в Ханкенди. Дорога в Армению была перекрыта. До этого азербайджанские экологи организовали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, которые находятся под временным контролем российских миротворцев.