Отголоски землетрясения: Казахстан задумался о турецком качестве строек Турецкий строительный бизнес обошёл конкурентов в Казахстане благодаря цене, но не качеству

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Турецкий строительный бизнес ворвался на правах лидера в постсоветские страны ещё в начале 1990-х годов. Во-многих из них, как например в Казахстане, он до сих продолжает оставаться ключевым, успешно конкурируя с китайскими и отечественными строителями. После разрушительного землетрясения в Турции в Казахстане специалисты заговорили об ужесточении требований к турецкому строительству. Здесь не скрывают, что часто в погоне за приемлемой ценой и скоростью возведения объектов заказчики закрывали глаза на качество.

Иностранным строителям, согласно оценкам казахстанских экспертов, принадлежит 60% рынка. Турецкие компании уверенно лидируют среди представителей других стран. По оценкам специалистов, в стране продолжают работать более десяти турецких крупных строительных компаний и несколько десятков средних и мелких.

У турецких строителей есть своя особенность. Они с 1990-х годов отдавали приоритет стоимости объектов, а не качеству, поскольку постсоветский потребитель оставался в этом вопросе неизбалованным. Его гораздо больше устраивали другие критерии: скорость возведения дома и его цена. По сравнению с другими подрядчиками турки и сегодня предлагают цены в среднем ниже на 20%, пишет казахстанское издание Nomad. Благодаря этим факторам турецкий бизнес завоевал постсоветский рынок.

Скоростью строительства турки поражали заказчиков в Казахстане. Хозяевам проходилось ждать свои квартиры иной раз не более трёх месяцев — после начала рытья котлована. Своё умение турецкие компании сполна продемонстрировали при возведении и нежилых зданий, большей частью помпезных административных и офисных центров. Например, около сотни зданий в Астане, среди которых правительственные учреждения, турецкие подрядчики построили в короткие сроки. Помимо жилых и офисных зданий они сооружают в Казахстане промышленные объекты и автомобильные дороги.

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Но в целом к качеству турецкого строительства у нас есть претензии, — отметил в беседе с NEWS.ru глава Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов. — Правда, местные компании строят ещё хуже и дороже, поскольку закладывают в цены немалые «откаты» чиновникам. Но стройматериалы у всех одни, и очень часто невысокого качества, потому что их тоже изготавливают с расчётом на «откаты» или закупают в Китае.

Как заметил Агелеуов, при строительстве промышленных сооружений, многоэтажных домов турецкие подрядчики не учитывают, что, например, Алма-Ата находится не только в сейсмоопасной зоне, но и остаётся под угрозой схода селевых потоков с соседних гор. В советское время во многих районах города дома возводили специально только в несколько этажей, строили систему селезащиты, как, например, около стадиона «Медео». Сейчас этого нет, в результате четыре года назад сель разрушил дома в районе, который алмаатинцы называют Чапайкой.

Сегодня в погоне за прибылью турецкие компании предлагают красивые и помпезные отели, дворцы, многоэтажные дома с просторными квартирами, — продолжает Галым Агелеуов. — И мы радостно в них вселяемся, забывая, что при сильных толчках можем попасть в трагическую ситуацию. По некоторым данным, чуть ли не 80% зданий в городе перестали отвечать сейсмическим требованиям. А власти, которые, видимо, тоже заинтересованы в дорогих строительных сметах, просто надеются, что пронесёт.

Но представители городского руководство считают, что жители Алматы часто преувеличивают ненадёжность турецкого строительства. Главный архитектор города Султан Баймагамбетов привёл в пример «слухи от горожан» вокруг торгового комплекса «Рамстор», отелей «Рахат-Палас» и «Анкара», комплекса «Самал тауэрс». По словам главного архитектора, специалисты Казахского научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и архитектуры изучили расчёты турецких строителей и пришли к выводу, что они отвечают всем нормам.

Турецкие строители обязаны соблюдать казахстанские требования при строительстве объектов, подчеркнул в беседе с NEWS.ru эксперт Института инновационной экономики Магбат Спанов.

Наш СНиП (свод строительных норм и правил. — NEWS.ru) базируется на советских требованиях, а тогда всё же относились к таким документам намного ответственнее. Казахстанские надзорные органы обязаны следить за их выполнением. Как это происходит на практике, конечно, сказать сложно. От коррупции наше общество не избавлено, к сожалению. Поэтому опасения по поводу качества построенных домов у нас, конечно же, есть, — заключил собеседник NEWS.ru.

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Спанов напомнил, что в 1999 году, после Измитского землетрясения в Турции, было выявлено, что многочисленные разрушения домов произошли в том числе из-за нарушений стандартов качества строительства. Поскольку в Казахстане турецких строителей и тогда было много, власти провели проверки соблюдения ими СНиП. Не исключено, что и здесь проявилась коррупция, но в целом турецкое строительство с тех пор хоть и вызывало отдельные скандалы, не стало большой проблемой, люди селились в дома, открывались отели и офисные центры.

Но всё же в Астане и Алматы очень много высотного строительства — это неправильно, — продолжает Магбат Спанов. — Не будем забывать, эти здания могут возводиться из стройматериалов, к которым у нас часто бывают претензии. Эти дешёвые материалы закупают в Китае — заказчикам и строителям таким образом выгодно минимизировать расходы. В результате многие объекты «потекли» сразу после их сдачи. В любом регионе страны можно найти пример долгостроя — объекты не принимают из-за многочисленных нарушений.

Но несмотря на это, казахстанские заказчики не так давно предложили властям упростить требования СНиП для турецких фирм. Понятно, им хочется ещё больше ускорить и удешевить строительство. После разрушительного землетрясения в Турции самим заказчикам, видимо, лучше отказаться от этих предложений и оставить всё как есть, не поднимая тему в обществе. Иначе специалисты, напротив, начнут настаивать на ужесточении требований. Безопасность домов от этого выиграет, турецкие строители — нет.