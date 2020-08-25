От «маяка» отца до грозы девичьих сердец: как менялся Коленька Лукашенко

Одной из центральных фигур событий Белоруссии стал младший сын Александра Лукашенко Николай.

Широкой публике Коленька (так его зачастую зовёт сам отец) стал известен ещё в 2010 году. Тогда некоторые российские СМИ рассказали о таинственном ребёнке, который регулярно появляется с лидером республики. В частности, некоторые издания предположили, что Николай — сын президента от его лечащего врача Ирины Абельской. Выдвигались в то время и иные смелые предположения, например, что Коленька выступает «маяком» (то есть позволяет определить момент реальности) для отца.

Новый виток популярности случился совсем недавно, когда в соцсети TikTok стали появляться романтизирующие Николая видеоролики. Тогда СМИ окрестили сына «последнего диктатора» грозой девичьих сердец.