Опубликовано видео инцидента на границе Белоруссии с Литвой

https://static.news.ru/photo/0931f7a2-e676-11ea-8403-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ми-24 Фото: Xinhua/Global Look Press

Видеозапись перехвата боевыми вертолётами Белоруссии объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы, появилась в Сети. О провокации с зондом из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой ранее рассказало Минобороны Белоруссии.

Ролик на YouTube разместил белорусский портал «Военно-политическое обозрение». На кадрах, снятых из кабины вертолёта, видно, как боевая машина подлетает к связке воздушных шаров с бело-красно-белым флагом. На этом месте запись обрывается, но её авторы показывают геопривязку. Согласно ей, инцидент случился в небе Белоруссии.

Отмечается, что зонд с воздушными шарами «рассеяли» в районе деревни Лужи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным Минобороны Белоруссии, силы ВВС и войска ПВО пресекли провокацию — с сопредельной территории Литвы кто-то запустил зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Инцидент произошёл 23 августа 2020 года, около 19:30 по местному времени, в районе населённого пункта Волковщина Ошмянского района.