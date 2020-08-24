Опубликовано видео инцидента на границе Белоруссии с Литвой

Видеозапись перехвата боевыми вертолётами Белоруссии объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы, появилась в Сети. О провокации с зондом из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой ранее рассказало Минобороны Белоруссии.
Ролик на YouTube
Отмечается, что зонд с воздушными шарами «рассеяли» в районе деревни Лужи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным Минобороны Белоруссии, силы ВВС и войска ПВО пресекли провокацию — с сопредельной территории Литвы кто-то запустил зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Инцидент произошёл 23 августа 2020 года, около 19:30 по местному времени, в районе населённого пункта Волковщина Ошмянского района.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен