Оппозиционер Кравцов: силовики предлагали вывезти Колесникову из Белоруссии

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Исполнительный секретарь Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Иван Кравцов признался, что после задержания сотрудники силовых структур предлагали ему вывезти члена КС Марию Колесникову на Украину.

Об этом оппозиционер рассказал на пресс-конференции в Киеве, передаёт ТАСС. По его словам, силовики «рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу», мотивируя это тем, что так можно добиться «деэскалации обстановки» в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября КС оппозиции сообщил, что член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.