В Госдуме раскритиковали заигрывание США с Казахстаном Депутат Журавлев: миротворцев в Алма-Ате будут тренировать по стандартам НАТО

Фото: kz.usembassy.gov

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм (справа)

Открытие в Алма-Ате Центра миротворческих операций с участием посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма представляет собой потенциальную опасность для России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эта инфраструктура создается для тренировки казахских военных по стандартам НАТО.

Все, к чему прикасаются Соединенные Штаты, таит в себе потенциальную опасность для России. Если центр военной подготовки в Алма-Ате открывает американский посол Розенблюм, это вряд ли будет дружественная нам база. Тем более, что четко сообщается, что тренироваться в нем казахстанские военные будут по стандартам НАТО, — сказал Журавлев.

Депутат напомнил, как подобные представительства Североатлантического альянса ранее открывались в Грузии и на Украине.

Всем известно, к чему эти страны привела такая ориентация. Казахстану же, где запрещена символика российской спецоперации и парады Победы 9 мая, стоит посоветовать в следующий раз, когда на улицы выйдут вооруженные радикалы, как это было в января 2022 года, обращаться не в ОДКБ и к России, а в только что созданный Центр миротворческих операций. Пусть он и помогает, — подчеркнул Журавлев.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru отметил, что Россия изучает информацию и принимает к сведению опровержение Минобороны Казахстана, что Центр миротворческих операций в Алма-Ате не является объектом НАТО.

Казахстан не является членом Альянса, а миротворческие миссии имеют свою специфику. Уверен, что казахстанская сторона еще даст более детальные разъяснения, — заключил Слуцкий.

Ранее Министерство обороны Казахстана опровергло данные об открытии миротворческого центра НАТО в республике. В ведомстве сообщили, что в Алма-Ате состоялось открытие «конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана» при участии посла США Дэниела Розенблюма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает дополнительной информации от Астаны по этому вопросу.