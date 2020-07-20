Окружение Лукашенко опровергло новости о его госпитализации

https://static.news.ru/photo/af9ca8ae-c9e2-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла новости о его госпитализации.

Представитель белорусского лидера в беседе с РИА Новости сообщила , что может прокомментировать эти слухи только традиционной фразой «Не дождётесь».

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в Минске сообщили, что Лукашенко попал в больницу с гипертоническим кризисом. В этих сообщениях указывается, что президент почувствовал себя плохо после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее представительницы оппозиционных штабов, объединившиеся вокруг зарегистрированного кандидата на выборы Белоруссии Светланы Тихановской, прокомментировали слова Лукашенко о том, что конституция страны написана «не под женщин». Они уверены, что Основной закон предназначен для всех, передавал NEWS.ru.