Окружение Лукашенко опровергло новости о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла новости о его госпитализации.
Представитель белорусского лидера в беседе с РИА Новости
Ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в Минске сообщили, что Лукашенко попал в больницу с гипертоническим кризисом. В этих сообщениях указывается, что президент почувствовал себя плохо после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Ранее представительницы оппозиционных штабов, объединившиеся вокруг зарегистрированного кандидата на выборы Белоруссии Светланы Тихановской, прокомментировали слова Лукашенко о том, что конституция страны написана «не под женщин». Они уверены, что Основной закон предназначен для всех, передавал NEWS.ru.
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