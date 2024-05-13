Слова Гитлера, сравнение с Отелло: оглашен срок Бишимбаеву за убийство жены

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Суд в Астане вынес приговор экс-министру Куандыку Бишимбаеву по делу об убийстве его супруги Салтанат Нукеновой. Какой приговор вынес суд присяжных, как резонансное дело повлияло на Казахстан и почему Бишимбаева попросили не сравнивать с Чикатило?

Что сделал Бишимбаев со своей женой

31-летнюю Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. Следствие установило, что Бишимбаев избивал ее до смерти около восьми часов. На ее теле были обнаружены тяжелые травмы, например раздробленные кости носа, которые, по заключению судмедэкспертов, она не могла получить сама. Тем не менее Бишимбаев на суде настаивал, что девушка «сама спровоцировала конфликт», он ее «ударил лишь несколько раз», а травмы она получила самостоятельно в ходе падения. После тяжелого избиения он закрыл ее в кабинке ресторана, которым управлял его двоюродный брат, и пытался замести следы. Скорую вызвали лишь несколько часов спустя.

В ходе следствия стали известны обстоятельства семейной жизни Бишимбаева и Нукеновой: неоднократные побои, попытки убежать к родителям, ограничения, давление и отказ давать развод. Выяснилось, что Бишимбаев в день убийства заставил жену записать порнографическое видео на телефон в качестве «гарантии» отсутствия претензий со стороны ее семьи в случае развода. Это стало дополнительной статьей уголовного дела.

На суде бывший министр экономического развития Казахстана неоднократно менял свои показания, спорил с судмедэкспертом, свидетелями и вторым обвиняемым. Он сам ходатайствовал, чтобы решение выносил суд присяжных. Юристы из России и Казахстана, следившие за процессом, указывали, что Бишимбаев запросил участие присяжных, чтобы снизить возможность приговора в виде высшей меры наказания — пожизненного заключения.

«Я надеюсь, что этому нелюдю вынесут пожизненный срок заключения», — заявил отец убитой Амангельды Нукенов.

Фото: Социальные сети Салтанат Нукенова

Какое решение суд вынес по Бишимбаеву, какой срок

Суд присяжных начался 27 марта и транслировался в прямом эфире онлайн. В итоге 13 мая Куандыка Бишимбаева признали виновным по ст. 99 и 110 УК Казахстана — «Убийство» и «Истязание».

«Что касается срока в 24 года Бишимбаеву: наказание назначено за совершение особо тяжкого преступления — убийства. Санкция максимальная — 20 лет лишения свободы. И путем частичного сложения сроков ему добавили за истязание еще четыре года. Это почти „потолок“, который могут назначить по закону. Максимально — 25 лет, ему назначили 24 года», — приводит Telegram-канал ORDA слова судьи-координатора по взаимодействию со СМИ Алмы Есымовой.

Его двоюродного брата Бакытжана Байжанова приговорили к четырем годам тюрьмы. Его обвиняли в укрывательстве и недонесении о преступлении. Он был в ресторане во время избиения и помогал скрывать убийство.

Прокурор Айжан Аймаганова заявила, что Бишимбаев получил срок в соответствии с запросом обвинения.

«Мы сегодня услышали, что суд назначил наказание по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения, уже окончательно 24 года. То есть так же, как мы и просили, — это максимальное наказание по санкции данной статьи. По практике в последние пять лет судом с участием присяжных заседателей по категориям данных дел пожизненное наказание не назначалось вообще», — сообщила Аймаганова.

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан Куандык Бишимбаев

Что заявил Бишимбаев в последнем слове, на чем строилась его защита

Последнее слово Бишимбаева на процессе прозвучало 6 мая. Он заявил, что против него якобы развернули масштабную информационную кампанию, а следствие поддалось давлению соцсетей и пошло с обвинительным уклоном. Он попросил прощения «у своих родителей, у своих детей и у всех казахстанцев», признал, что бил Салтанат, однако вновь повторил, что причиной смерти стала гематома «от лопнувшего сосуда в мозге».

«Спросите себя: а если бы на скамье подсудимых был не Бишимбаев? Не бывший министр, а обычный гражданин? Было бы столько очернения в соцсетях? Обвиняли бы того человека в столь тяжком преступлении без убедительных доказательств? Вы бы хотели такого суда для кого-то из своих близких? И такого освещения, такого огромного давления, которое оказано на следствие, суд, на свидетелей», — драматически высказался экс-министр Бишимбаев.

Как отмечают СМИ, Бишимбаев в своем заявлении процитировал фразу: «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди», которую зачастую приписывают министру пропаганды Третьего рейха Йозефу Геббельсу. На самом деле он процитировал Адольфа Гитлера.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Игорь Вранчев сравнил Бишимбаева с советским маньяком Чикатило. Адвокат женоубийцы Лейла Рамазанова потребовала не порочить его имя.

«Бишимбаев не растлевал, не насиловал и не убивал нескольких жертв. Он не ел своих жертв, поэтому сравнение с Чикатило является излишним», — сказала Рамазанова.

Кроме того, она попросила не сравнивать Бишимбаева с Отелло, а Нукенову с Дездемоной.

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан Адвокат Игорь Вранчев

Сможет ли Бишимбаев выйти по УДО

Куандык Бишимбаев не впервые оказывается за решеткой. Как отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости», после короткого пребывания на посту министра он в январе 2017 года был арестован за получение взяток в особо крупном размере, присвоении и растратах. Вины он не признал. Извинения не помогли, и в марте 2018 года его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Затем Бишимбаев обратился к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву с ходатайством о помиловании. Оно было удовлетворено в феврале 2019 года — срок сократили до четырех лет. В октябре 2019 года суд освободил его по УДО. За прошедшее с того момента время Бишимбаев успел познакомиться с Салтанат Нукеновой, жениться на ней, довести до серии нервных срывов и убить.

Telegram-канал ORDA отмечает, что по новому приговору Бишимбаев должен будет отсидеть две трети срока, прежде чем получит право на УДО — то есть подать на УДО он сможет только в 2040 году. В этом случае ему потребуется согласие родственников Салтанат Нукеновой, рассказала прокурор Айжан Аймаганова.

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан Куандык Бишимбаев

Как дело Бишимбаева повлияло на Казахстан

Дело об убийстве Салтанат Нукеновой стало крупномасштабным скандалом в Казахстане. В республике приняли закон о домашнем насилии. Новый закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Для того чтобы добиться резонанса, граждане и уроженцы Казахстана проводили митинги во многих городах мира, в том числе в Берлине и на Сицилии. Власти Казахстана разделились во мнениях о том, как повлияло это дело на имидж страны: вице-спикер мажилиса (парламента) Дания Еспаева заявила, что на имидже Казахстана это отразилось негативно, но пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров считает, что урона нанесено не было.

«Как раз таки по сравнению со многими региональными партнерами мы идем далеко впереди [по вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей]», — заявил он.

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