https://static.news.ru/photo/911bce6c-d7d2-11e9-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhest_kz/instagram.com

67 человек находились в салоне автобуса, столкнувшегося с поездом на железнодорожном переезде Аксенгир — Шамалган в Казахстане. По словам президента страны Касым-Жормата Токаева, в результате ДТП погиб один человек, есть раненые.

Глава государства принёс свои соболезнования и сообщил, что силовые ведомства уже начали расследование инцидента.

На железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган в Алматинской обл. поезд врезался в автобус, где находились 67 чел. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 15 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.