Фото: zhest_kz/instagram.com

67 человек находились в салоне автобуса, столкнувшегося с поездом на железнодорожном переезде Аксенгир — Шамалган в Казахстане. По словам президента страны Касым-Жормата Токаева, в результате ДТП погиб один человек, есть раненые.

Глава государства принёс свои соболезнования и сообщил, что силовые ведомства уже начали расследование инцидента.

Ранее News.ru писал, что автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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