67 человек находились в салоне автобуса, столкнувшегося с поездом на железнодорожном переезде Аксенгир — Шамалган в Казахстане. По словам президента страны Касым-Жормата Токаева, в результате ДТП погиб один человек, есть раненые.
Глава государства принёс свои соболезнования и сообщил, что силовые ведомства уже начали расследование инцидента.
На железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган в Алматинской обл. поезд врезался в автобус, где находились 67 чел. Один человек погиб, есть раненные. Мои соболезнования. Начато расследование.
Ранее News.ru писал, что автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.