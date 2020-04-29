Обыски проходят в Национальном банке Молдавии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В здании Национального банка Молдавии сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией проводят обыски.

Об этом сообщает телеканал «ТВ 8», ссылаясь на руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдавии Марию Виеру. Она подтвердила проведение процессуальных мероприятий, передаёт ТАСС.

Процессуальные мероприятия проходят по делу о банковском мошенничестве, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшего председателя Национального банка Молдавии (НБМ) Дорина Дрэгуцану арестовали по делу о хищении €1 млрд. Решение принял суд Кишинёва. Отмечается, что арест произведён по просьбе Антикоррупционной прокуратуры, которая обвинила Дрэгуцану в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Кроме него задержаны ещё трое подозреваемых, среди которых нынешний и бывший вице-президенты банка, а также начальник одного из управлений.