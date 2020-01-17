https://static.news.ru/photo/703c970a-395f-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: rnbo.gov.ua

Новая стратегия национальной безопасности Украины оговаривает меры по снижению напряжённости в отношениях с РФ.

Стратегию представили 17 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В документе предлагается «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжённости в двухсторонних отношениях».

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путём восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер «Крым — это Украина», — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского президента.

Ранее, как передавал NEWS.ru, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил Россию в причастности к уничтожению Boeing 737 украинской авиакомпании, сбитому Ираном. Турчинов заявил, что Киев должен немедленно требовать созыва внеочередного заседания ООН «с целью привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации».